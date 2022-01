Lens : le groupe convoqué pour affronter Lille

Derby du Nord à l'occasion des 16es de finale de la Coupe de France où le Racing Club de Lens accueillera, mardi soir, le LOSC de Jocelyn Gourvennec. Pour ce match couperet, Franck Haise a ainsi convoqué un groupe de 20 joueurs, chargés de décrocher une qualification pour la suite de la compétition.

La suite après cette publicité

A noter que si Wesley Saïd et Gaël Kakuta font leur retour, le club artésien pourra également compter sur Patrick Berg, appelé donc pour la première fois depuis son arrivée en provenance de Bodø/Glimt. Débarqué contre 4 millions d'euros chez les Sang et Or, le milieu de terrain norvégien pourrait faire ses grands débuts sous le maillot lensois.