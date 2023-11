Deux légendes de la Premier League enfoncent Arsenal

Samedi, Newcastle a infligé à Arsenal sa première défaite de la saison en Premier League (1-0), bien aidé par l’arbitrage. Un revers loin d’être alarmant pour les Gunners, qui ne sont cependant pas aussi flamboyants que l’an passé. En démontre leur visite du Stade Bollaert en Ligue des Champions (2-1) ou encore leur nul plutôt chanceux face à Chelsea récemment (2-2), à Stamford Bridge. Touché par des blessures, comme beaucoup d’autres équipes, le groupe de Mikel Arteta montre quelques limites, et ce dans les deux zones de vérités. «J’ai l’impression de regarder une équipe différente. Ils sont plus solides défensivement, mais ils ne sont pas aussi fluides et ne se créent pas autant d’occasions», raconte Jamie Carragher sur Sky Sports.

Il poursuit : «Arsenal a-t-il un avant-centre et un gardien qui peuvent vous faire gagner le championnat ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Quand vous pensez aux postes vitaux où les équipes gagnent des championnats, c’est dans les deux cases.» «Arsenal doit faire quelques affaires en janvier – ils terminent le match avec (Leandro) Trossard en attaque», explique quant à lui Gary Neville. «Je l’ai dit après quelques matchs d’Arsenal cette saison : Gabriel Jesus et Eddie Nketiah en attaque sont tous les deux très bons, mais j’aimerais qu’ils soient mes solutions n°2 et n°3. Mais si Arsenal avait un n°9 parmi les meilleurs (…), alors je pense qu’il pourrait remporter le titre.» À voir si les Gunners s’activeront cet hiver, la piste Ivan Toney étant pour l’heure étudiée avec insistance.