Manchester United a une short-list XXL pour renforcer son attaque

La saison de Manchester United fait mal. Quatorzièmes de Premier League, les Red Devils sont totalement passés à côté de leur saison sur tous les plans. Après avoir limogé Erik Ten Hag en novembre dernier, Ruben Amorim avait pris le flambeau afin de sauver la saison du club le plus titré d’Angleterre. Mais le coach portugais s’est heurté à un chantier trop difficile à régler en une seule saison. Seul l’espoir d’une victoire finale en Ligue Europa permettrait au club d’accrocher une place européenne, un objectif prioritaire.

Et les Red Devils comptent bien sur le mercato estival pour rectifier le tir. L’effectif de Manchester United va ainsi connaître de nombreux changements cet été et une première recrue est déjà sur le point d’être bouclée. Matheus Cunha (25 ans) a donné son accord pour rejoindre Old Trafford l’été prochain. Il reste désormais aux dirigeants de lever l’option d’achat de 73 millions d’euros à Wolverhampton pour recruter définitivement l’international brésilien. Mais ce n’est pas tout.

Victor Osimhen et Xavi Simons ciblés

Comme l’informe le Daily Mail, Manchester United s’est penché en interne sur le profil de 7 autres joueurs de taille. La première cible serait Liam Delap, l’attaquant d’Ipswich Town. Mais les Red Devils devront faire face à une concurrence croissante de Chelsea, qui envisage d’activer sa clause libératoire plus de 30 M€. Également discuté en interne, Xavi Simons et Benjamin Sesko de Leipzig plaisent, tout comme Eberechi Eze de Crystal Palace et Antoine Semenyo de Bournemouth.

Un autre nom surprenant est celui de Victor Osimhen, qui pourrait bel et bien retrouver un grand championnat européen après une année passée à Galatasaray. Une sacrée short-list, mais avant de passer à l’action, la direction mancunienne aimerait se séparer de Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony, Casemiro et Alejandro Garnacho, qui pourraient tous être vendus cet été. Une qualification en Ligue des Champions, via l’Europa League, faciliterait grandement le mercato.