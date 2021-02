Toute l'Europe s'émerveille devant le chef d'œuvre d'Olivier Giroud, le Bayern Munich fait trembler la presse européenne

La suite après cette publicité

Le chef-d'œuvre de Giroud enchante l'Europe

Il a illuminé la soirée de Ligue des Champions de mardi. Olivier Giroud n'a pas seulement offert la victoire à Chelsea hier soir à Bucarest contre l'Atlético de Madrid (1-0). Il a aussi impressionné et régalé la presse européenne avec ce but magnifique d'un ciseau retourné parfait. Cela fait évidemment les gros titres de la presse ce matin. Son but l'a envoyé sur «la lune» pour le Daily Star, qui parle d'un geste «étourdissant». «Une touche de génie, de magie» s'exclame en chœur le Daily Mail et le Daily Mirror. C'est «une bicyclette en or», écrit le journal L'Équipe ce matin alors que le Corriere dello Sport s'exprime en français dans le texte ce mercredi : «Giroud est un extraterrestre», lâche le média.

Le Bayern fait très peur

Il n'y a pas eu de match hier soir à l'Olimpico de Rome entre la Lazio et le Bayern Munich. Les Allemands se sont baladés (4-1) envoyant un message à toute l'Europe, à savoir qu'il faudra venir les déloger de leur titre de champion d'Europe obtenu en août dernier. Et le message a semble-t-il été entendu par la presse du continent. Pour le Quotidiano Sportivo, «le cri de rage de ce Bayern effraie toute l'Europe.» Pour la Gazzetta dello Sport, nous avons assisté à un nouveau «show» des Bavarois en Italie alors que Mundo Deportivo écrit que cette équipe a été «olympique» hier et qu'elle «a tabassé (sic!) une pauvre Lazio.» Inquiétants en championnat, les hommes de Hansi Flick le sont beaucoup moins sur la scène européenne.

Une dizaine de cas de Covid au Torino

Le Serie A de nouveau touchée par la Covid-19. Ce matin, le quotidien Tuttosport nous apprend qu'une dizaine de cas positifs ont été identifiés au sein du Torino. Le buteur vedette, Andrea Belotti, est notamment touché. Les entraînements ont été arrêtés mardi et les deux prochaines rencontres du club turinois (vendredi contre Sassuolo et mardi prochain face à la Lazio) vont être reportées. C'est un nouveau coup dur pour le championnat italien qui va devoir encore gérer un calendrier bouleversé. C'est aussi un coup d'arrêt pour le Torino qui commençait à aller mieux et était sorti de la zone rouge ces dernières semaines grâce à plusieurs résultats positifs.