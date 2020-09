Wolverhampton - Manchester City : les compositions sont là

Après Chelsea-Liverpool hier, la deuxième journée de Premier League offre un duel entre Wolverhampton et Manchester City ce lundi soir. A domicile, Wolverhampton opte pour un 3-4-3 avec Rui Patricio comme dernier rempart. Willy Boly, Conor Coady, et Romain Saïss forment la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Adama Traoré et Fernando Marçal alors qu'on retrouve Joao Moutinho et Ruben Neves dans l'entrejeu. Daniel Podence et Pedro Neto sont associés à Raul Jimenez en attaque.

De son côté, Manchester City s'articule dans un 4-2-3-1 avec Ederson Moraes dans les cages. Kyle Walker, John Stones, Nathan Aké et Benjamin Mendy composent la défense. Aligné en sentinelle, Rodri est épaulé par Fernandinho et Kevin de Bruyne. Phil Foden et Raheem Sterling accompagnent Gabriel Jesus en attaque.

Les compositions :

Wolverhampton : Patricio - Boly, Coady, Saïss - Traoré, Moutinho, Neves, Marçal - Podence, Jimenez, Neto

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Aké, Mendy - Fernandinho, Rodri - Foden, De Bruyne, Sterling - Jesus