Manchester United : Erik ten Hag charge ses joueurs

Lourdement défait sur la pelouse d'Aston Villa (1-3), Manchester United n'aura pas su enchaîner un dixième match sans défaite. Une contre-performance au goût amère pour Erik ten Hag, l'entraîneur des Red Devils, qui aura cependant l'occasion de prendre sa revanche dès jeudi, en League Cup.

La suite après cette publicité

« Nous perdons le match au début de la première et de la deuxième mi-temps, c'est inacceptable. Ils avaient l'air plus frais, plus prêts. J'ai dit que c'était à nous de jouer. Nous n'avons pas gardé la balle, nous n'avons pas eu la bonne organisation, nous n'avons pas suivi les règles et nous avons perdu des batailles. Nos joueurs ont de l'expérience, il faut savoir lire le jeu, avoir une bonne organisation et ne pas encaisser deux buts. C'était totalement raté. Il faut être compact et garder le ballon », a ainsi expliqué le coach batave.