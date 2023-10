Real Madrid : Brahim Diaz a choisi le Maroc mais…

La suite après cette publicité

Brahim Diaz a tranché ! Né à Malaga d’une mère espagnole et d’un père d’origine marocaine, le milieu offensif de 24 ans avait l’embarras du choix. Mais contrairement à son rival barcelonais Lamine Yamal, l’ancien joueur de l’AC Milan a choisi de représenter le Maroc aux dépens de l’Espagne, et ce, malgré une unique sélection avec la Roja et après avoir fait ses classes avec les équipes jeunes espagnoles. Le changement de nationalité sportive du joueur du Real Madrid est en train d’être réglé et dépend de quelques détails administratifs, a confié une source proche de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) à As.

Or, la décision de Brahim Diaz de représenter à l’avenir les Lions de l’Atlas n’arrange pas le Real Madrid qui s’opposerait à son choix à en croire les informations du média espagnol. Malgré un faible temps de jeu depuis son retour en Espagne, le natif de Malaga reste une solution supplémentaire en attaque pour Carlo Ancelotti. Mais en cas de convocation du joueur pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024, le club madrilène serait privé de cette option. «Brahim Diaz veut participer à la CAN 2024, mais il se heurte à des obstacles de la part de son club, le Real Madrid», a déclaré Mohamed Makrouf, porte-parole de ma FRMF.