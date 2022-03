OM : les joueurs n'ont pas lâché Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Les temps commencent à être durs du côté de l'Olympique de Marseille. Depuis le match contre Metz (2-1), l'OM peine en Ligue 1. Contre deux mals classés (Troyes et Clermont), ils n'ont pris qu'un seul point et ont donc vu les concurrents au podium revenir vite et même les dépasser, en ce qui concerne l'OGC Nice. Les choix de Jorge Sampaoli étaient donc passés au crible.

L'Argentin aurait probablement rêvé mieux que de voir un communiqué cinglant des Dodgers, un groupe de supporter de l'OM, à quelques moments de rencontrer l'AS Monaco à l'Orange Vélodrome. Si les Phocéens ont été, cette fois, plutôt bons dans le jeu, notamment en première période, il leur a manqué, comme bien souvent, un peu de précision à la finition.

« Ce groupe est toujours à mes côtés »

Ce match, on l'a vu dix fois cette saison et évidemment, l'ASM allait ouvrir le score et remporter la rencontre sur la plus petite des marges (1-0). Nécessairement, la question de savoir si les joueurs soutenaient encore leur coach est posée, d'autant qu'on ne voit pas toujours vraiment où il veut en venir. « On a très bien joué en première mi-temps, mais après nous avons manqué de concentration. Monaco a ensuite été supérieur. Il n'y avait pas de fatigue, on a manqué de consistance. Il y avait de la qualité à Monaco, mais on a dominé ce match. On doit encore plus insister dans notre idée de jeu et notre manière de défendre. Ce groupe est toujours à mes côtés », a lâché sur Amazon le principal intéressé.

En ce qui concerne les supporters, «El Pelado», lui, comprend : « c'est normal de la part des supporters qui veulent que l'équipe gagne, nous avons essayé de tous les côtés. Il n'y a pas eu un manque de volonté, il y a un problème de précision. Les supporters ont le droit d'exiger que l'équipe gagne. Ici, l'équipe a essayé de tous les côtés, il y a eu un manque de précision dans toutes nos attaques et peut-être aussi un manque de chance », a-t-il ainsi conclu. Reste à savoir combien de temps tout cela peut durer, surtout si la victoire ne revient pas vite...