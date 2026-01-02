Effectif vieillissant, joueurs blessés, problèmes d’équipementier : les dessous du fiasco du Gabon à la CAN 2025

Cette Coupe d’Afrique des Nations 2025 aura tourné court pour le Gabon. Éliminés dès la phase de groupes après trois défaites en autant de matchs, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang n’ont pas fait le poids face au Cameroun, au Mozambique et à la Côte d’Ivoire. L’attaquant marseillais a d’ailleurs probablement disputé sa dernière CAN non sans avoir été au cœur d’une polémique malgré lui. Arrivé blessé, il a disputé une heure de jeu lors de la première journée, alors qu’il n’était pas encore en condition, d’après l’OM. Premier problème.

Cela a valu le coup de gueule du sélectionneur, Thierry Mouyouma, envers le club phocéen, qu’il a accusé de mépris envers la compétition africaine. « PEA » était visiblement trop diminué puisqu’il a déclaré forfait après le 2e match, en accord avec sa sélection. Les Panthères étaient déjà au bord de l’élimination, qui a donc été officialisée lors de la dernière rencontre. Cela n’a visiblement pas été du goût du ministère des Sports, particulièrement agacé par la prestation de son équipe nationale et de ses cadres en particulier, qui a décidé d’écarter Aubameyang, mais aussi Ecuele-Manga ainsi que le staff technique.

L’État dissout le staff et bannit les stars !

« Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre, de la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang », a annoncé Simplice-Désiré Mamboula sur Gabon Télévisions. Nouvelle polémique et pas la dernière. Le cas des deux vétérans illustre une partie du problème. À 38 et 36 ans, la présence du défenseur central et capitaine, ainsi que de l’avant-centre, montre le manque de régénération au Gabon.

La jeunesse ne parvient pas à prendre la place des anciens, considérés comme les piliers de la sélection. « Les problèmes de l’équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis », répondait le Marseillais à un internaute qui le questionnait sur les raisons de cet échec à la CAN. Après avoir été sorti par le Nigeria (4-1, a.p.) en demi-finale des barrages pour la Coupe du Monde le mois dernier, c’est une nouvelle désillusion pour le Gabon, pas avare de problèmes en ce moment. Thierry Mouyouma concentre même à lui seul pas mal de tensions.

L’invraisemblable couac des maillots

Outre le cas Aubameyang où il s’est posé en victime, le sélectionneur était déjà dans le viseur de sa fédération et du pouvoir politique. La raison ? Une ingérence au niveau des maillots, d’après AFC-Sports, qui aurait été à l’origine de l’annulation au dernier moment du match de préparation à la CAN contre l’Ouganda, le 17 décembre dernier. Cet amical n’a jamais eu lieu, car les maillots n’étaient pas conformes aux réglementations de la compétition, sous peine d’une forte amende. Avec la fin du contrat avec Puma, la fédération a voulu "son" équipementier 100% gabonais de la marque Gaboma.

Sauf que cette marque créée de toutes pièces et à la va-vite serait la création de proches de Thierry Mouyouma, dont lui-même serait le PDG. Les tissus employés n’ont donc pas été homologués, le logo était particulièrement proche d’un autre équipementier (Airness en l’occurrence) et la marque pas enregistrée à la FIFA… Un amateurisme qui a fini par faire exploser le football gabonais. Face à ce champ de ruines, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a promis de « prendre des décisions fortes et structurantes » pour « mettre un terme aux errements ». Le grand ménage ne fait que commencer.