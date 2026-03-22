C’est la panique totale à Tottenham

Des images de désolation dans les tribunes. Des supporters, enfin ceux qui ont eu le courage de rester jusqu’au bout, dévastés, atterrés par le spectacle proposé par leur équipe, sèchement battue 3-0 à domicile par un concurrent direct dans la course au maintien, Nottingham Forest. Derrières au classement avant la rencontre, les joueurs de Nottingham Forest ont mis tous les ingrédients nécessaires pour obtenir la victoire, contrairement aux Spurs. « C’est un résultat absolument incroyable. (…) On a défendu comme des lions aujourd’hui. On savait qu’il fallait se donner à fond, avec énergie et engagement, et les garçons l’ont démontré avec brio », a ainsi déclaré Morgan Gibbs-White, deuxième buteur du jour.

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Tottenham, de son côté, n’a rien montré dans le 4-4-2 dessiné par Igor Tudor. Ce schéma tactique avait permis d’accrocher un 1-1 flatteur face à Liverpool le week-end dernier, il n’a cette fois-ci rien donné. « Je ne vois aucune structure. Aucun plan de jeu, aucune façon de jouer. Je ne vois aucune idée tactique. Je vois une équipe qui se met en place au départ, puis qui change deux ou trois fois pendant le match. Ils semblent à court d’idées, et l’entraîneur semble chercher une solution qu’il n’a pas encore trouvée, et n’a pas le temps de la trouver », a ainsi taclé Paul Robinson, ancien gardien du club, sur la BBC.

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Les statistiques terribles de Tottenham

Les statistiques sont en tout cas terribles pour les Spurs. Tottenham n’a remporté aucun de ses 13 derniers matchs de championnat (5 nuls, 8 défaites), égalant ainsi sa deuxième plus longue série sans victoire en championnat. Ce qui le positionne à la 17e place de Premier League, avec un petit point d’avance sur West Ham, premier relégable. Igor Tudor, nommé le 14 février dernier, n’a toujours pas remporté le moindre match de championnat. Pire, il n’a remporté aucun de ses 10 derniers matchs de championnat en tant qu’entraîneur (4 nuls, 6 défaites), la plus longue série de sa carrière. Déjà grandement menacé après la déroute en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, sauvé par son nul obtenu à Liverpool, le Croate peut-il survivre à cette nouvelle humiliation ?

Il ne s’est pas exprimé à l’issue de la rencontre, en raison d’un deuil familial. « L’entraîneur de Tottenham, Igor Tudor, ne participera à aucune conférence de presse d’après-match suite à la défaite contre Forest, le Croate venant d’être informé d’un deuil familial récent », a expliqué Skysports, alors que tout le monde attendait l’entraîneur derrière les micros. C’est son adjoint Bruno Saltor qui s’y est collé. « Ça nous fait mal, c’est douloureux, très douloureux, mais les supporters ont été exceptionnels aujourd’hui, du début à la fin du match. Nous devons continuer car nous sommes attachés à ce club, nous tenons aux Spurs, nous sommes une famille et nous voulons sortir de cette situation. Je suis absolument certain que nous pouvons surmonter cette épreuve. » Pour la surmonter, il ne faudra pas se louper sur le prochain enchaînement proposé par le calendrier : Sunderland à l’extérieur, Brighton à domicile puis un déplacement à Wolverhampton.