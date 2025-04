Real Madrid : Toni Kroos prend la défense d’Antonio Rüdiger

Souvent très limite avec les arbitres comme avec ses adversaires, Antonio Rüdiger a franchi la ligne jaune ce week-end, jetant des projectiles sur l’arbitre de la rencontre depuis le banc. Ciblé de toute part par la presse espagnole et allemande, comme par d’ancien joueur, il peut compter sur le soutien d’un ex-coéquipier au Real Madrid comme en sélection allemande : Toni Kroos.

«Il sera puni, il sera jugé par les instances. Mais nous ne devons pas non plus agir comme s’il avait tué quelqu’un», a relativisé l’ancien milieu de terrain du Bayern et du Real lors d’un événement de l’Icon League à Düsseldorf. «Il faut faire attention à ne pas toujours se laisser porter par le courant», a averti Toni Kroos. S’il admet que son ex-coéquipier mérite une sanction, mais qu’elle doit rester mesurée, contrairement aux dires des anciens internationaux allemands Lothar Matthäus , Dietmar Hamann et Mario Basler.