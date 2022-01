José Mourinho veut chiper un joueur au PSG, le Borussia Dortmund a trouvé le remplaçant d'Erling Haaland

La suite après cette publicité

Mourinho veut chiper Danilo au PSG

D'ordinaire, lorsque l'on évoque José Mourinho et le PSG, c'est souvent pour parler d'un intérêt des dirigeants parisiens pour installer le Special One sur le banc du Paris Saint-Germain. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Le Portugais et Paris sont liés ce vendredi, car le technicien de l'AS Roma pourrait venir chiper un joueur au sein de l'effectif des vice-champions de France en titre avant la fin du marché des transferts lundi. Selon La Gazzetta dello Sport, Mourinho se serait vu proposer les services de Danilo, afin de renforcer son milieu de terrain et sa défense. L'intérêt de l'ancien coach de Manchester United aurait été piqué. Fin de mercato à suspense donc dans la capitale.

Dortmund propose 45 M€ pour Scamacca

Erling Haaland plus que jamais sur le départ, le Borussia Dortmund se doit de préparer sa succession en attaque pour la saison prochaine. Et toujours d'après la Gazzetta dello Sport, cela se fait du côté de la Ruhr. Surtout en gardant à l'esprit qu'un transfert du Norvégien pourrait rapporter pas mal d'argent dans les caisses du BVB. De quoi réinvestir une partie de cette somme. Toujours d'après le média au papier rose, le club allemand aurait proposé 45 M€ à Sassuolo afin de lui arracher son buteur maison, Gianluca Scamacca. Une très grosse offre qui met la pression sur le club italien, mais aussi sur l'Inter et la Juventus, qui lorgnent aussi le joueur depuis quelque temps.

Vlahovic à la Juve, c'est 125 M€ !

«Vlahovic à la Juve, c'est signé», écrit en gros sur sa une Tuttosport ce matin. Une information confirmée par tous les quotidiens sportifs du pays, comme le Corriere dello Sport ainsi que la Gazzetta. L'édition de Florence du Corriere se permet même de dévoiler le montant réel de l'opération après avoir sorti sa calculatrice. Aux 70 M€ + 5 M€ de bonus du transfert en direction de la Fiorentina, le média explique qu'il faut ajouter les 35 M€ de salaire que la Juventus va devoir à Vlahovic sur 4 ans et demi. Enfin, l'agent du Serbe va aussi se régaler avec un chèque à la signature de 15 M€. Total de l'opération : 125 M€ ! Jackpot messieurs, dames !