Le PSV grille Lens pour Couhaib Driouech

Il y a quelques jours, nous vous révélions que le RC Lens était entré dans la course pour l’ailier marocain du Excelsior Roterdam Couhaib Driouech. Si le club français avait montré un intérêt concret pour le joueur, ce dossier s’annonçait très compliqué puisque nous vous révélions que le Sporting Portugal et surtout le PSV Eindhoven avaient une longueur d’avance. Les deux clubs négociaient depuis janvier et le mercato hivernal.

Eh bien, selon nos informations, le dossier Couhaib Driouech arrive à son dénouement. Le joueur de 22 ans, auteur 8 buts et 8 passes décisives en 33 matches cette saison, va s’engager avec le PSV. Un accord a été conclu entre les deux clubs alors que Driouech souhaitait rester en Eredivisie pour poursuivre sa progression. Excelsior Roterdam va récupérer un peu plus de 3,5 millions dans cette opération. Lens partait de trop loin.