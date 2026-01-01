Menu Rechercher
Serie A

AC Milan : coup dur pour Christopher Nkunku

Par Valentin Feuillette
1 min.
Nkunku @Maxppp
Cagliari Milan

Christopher Nkunku ne pourra pas enchaîner après son premier doublé en Serie A, inscrit le week-end dernier contre le Hellas Vérone (3-0). L’international français sera absent pour le déplacement de l’AC Milan à Cagliari vendredi, lors de la 18e journée de championnat. En conférence de presse, Massimiliano Allegri a indiqué que l’attaquant de 28 ans souffrait d’un problème à une cheville, sans préciser la gravité ni la durée de son indisponibilité : «Nkunku sera indisponible ; sa blessure à la cheville persiste. Leao est complètement rétabli, mais il n’a pas joué depuis un mois, et nous verrons combien de temps il pourra rester sur le terrain».

Sujet aux blessures ces deux dernières saisons, Nkunku avait déjà été gêné par un pépin au pied en octobre. Son absence complique les options offensives milanaises, avec Rafael Leao, de retour demain, en phase de reprise après un mois d’arrêt. Christian Pulisic, meilleur buteur du club, s’est entraîné à part cette semaine. Recruté ce jeudi en provenance de West Ham, Niclas Füllkrug débutera sur le banc.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
