Chelsea : Mauricio Pochettino ne dit pas non à Harry Kane

Si le Real Madrid semble avoir lâché le dossier Harry Kane, le Bayern Munich commence gentiment à se lasser aussi. Non pas à cause du joueur, extraordinaire et pas contre un départ en Allemagne, mais plutôt en raison de son président, Daniel Levy, intraitable quand il s’agit de négocier. Alors, Chelsea pourrait représenter une vraie menace pour les Spurs, puisqu’en plus de leur capacité financière, les Blues possèdent un atout majeur : Mauricio Pochettino.

En effet, Harry Kane connaît très bien le tacticien argentin. Ensemble, les deux ont tout connu, sauf des trophées. Selon The Evening Standard, Mauricio Pochettino ne serait pas contre une réunion avec le buteur anglais, dans le sud-ouest de Londres cette fois-ci. Actuellement, les Blues se focalisent sur les ventes et sur Moisés Caicedo. Christopher Nkunku et Nicolas Jackson récemment débarqués, pas sûr que Chelsea fasse des folies en s’attaquant véritablement à Harry Kane.

