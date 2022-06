Romelu Lukaku fait déjà son grand retour à l'Inter Milan

La suite après cette publicité

Décidément, Romelu Lukaku est un adepte des come-backs. Un an après avoir convaincu Chelsea de miser 113 millions d'euros sur lui, alors qu'il venait de réaliser une saison brillante ponctuée d'un titre de champion d'Italie avec l'Inter Milan, l'attaquant de 29 ans est déjà de retour en Lombardie avec les Nerazzurri. Déterminé à revenir à l'Inter après son nouvel échec chez les Blues, où il n'avait déjà pas réussi à s'imposer entre 2011 et 2014, l'international belge (102 capes, 68 buts) a été prêté par le club londonien pour la saison 2022-2023, moyennant une indemnité de près de 10 M€ (hors bonus).

Alors qu'on attendait forcément un communiqué, le club milanais a publié une vidéo de son propriétaire Steven Zhang aux côtés du principal concerné pour officialiser le retour d'un élément ayant trouvé le chemin des filets à 64 reprises et distillé 16 passes décisives en 96 apparitions sous le maillot bleu et noir entre 2019 et 2021. Une photo a même ensuite été publiée sur les réseaux sociaux du club, avant un communiqué de Chelsea.

Le mystère Lukaku persiste à Chelsea

Malgré des débuts convaincants pour ses "nouveaux" premiers pas avec Chelsea, Romelu Lukaku a rapidement connu une traversée du désert, ne parvenant pas à trouver la faille sur le pré. Avant de se blesser et de connaître des moments bien plus délicats, accouchant d'une interview accordée à la presse italienne dans laquelle son mécontentement et ses envies de départ (il draguait alors déjà l'Inter) n'ont jamais vraiment été digérés du côté de Stamford Bridge.

Après cet épisode tumultueux et des excuses publiques, "Big Rom" n'aura jamais réussi à redresser la barre avec Chelsea, marquant 8 buts (dont 3 en FA Cup contre des formations de divisions inférieures) en 26 matchs. Au total, pour son deuxième passage chez les Blues, le Diable Rouge aura inscrit 15 réalisations en 44 matchs disputés, remportant tout de même la Coupe du monde des clubs. Un bien faible total pour celui qui devait être la nouvelle tête de gondole du Chelsea de Thomas Tuchel. En attendant, le mystère Lukaku à Chelsea reste entier.