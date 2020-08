Le mercato de tous les dangers pour Leicester

Leicester City a probablement manqué une belle occasion en fin de saison. Longtemps installé sur le podium de Premier League, le champion 2016 a bien cru en une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Malheureusement, le dernier virage a mal été négocié et tout s'est définitivement écroulé lors de la dernière journée avec une défaite fatale contre Manchester United. Les Foxes ne verront pas la C1 mais bien la Ligue Europa en terminant 5es. Un résultat qui, il y a un an, aurait été synonyme de bonne performance mais qui laisse finalement un goût un peu amer dans la bouche quand on a passé 92% du temps dans le top 4.

Sans Ligue des Champions, Leicester séduit moins

Le manque à gagner n'est pas la seule conséquence pour Leicester. C'est une force d'attraction en moins. Avec une qualification en C3, il devient plus compliqué d'attirer de meilleurs joueurs et de conserver ses éléments les plus réguliers. C'est exactement ce qui s'est passé avec Ben Chilwell. Le latéral gauche de 23 ans a signé à Chelsea, qualifié pour la LdC lui, contre 55 M€ environ. Là encore, le club formateur de l'international anglais doit faire une croix sur 20 à 25 M€ pour son absence en Ligue des Champions.

Il n'empêche que cet argent va pouvoir être réinvesti. Déjà, il faudra trouver un successeur à Chilwell. Le profil de Nicolas Tagliafico (Ajax) est privilégié mais les Foxes ne sont pas les seuls sur les rangs puisque Naples est intéressé. Et selon nos informations, Fodé Ballo-Touré est aussi dans le viseur du club anglais. Leicester tient également dans ses rangs le jeune Luke Thomas (19 ans - 3 apparitions en Premier League, 1 passe décisive), considéré comme la relève au poste. [Il vient d'ailleurs de prolonger son contrat et a donc imité ses deux coéquipiers Papy Mendy et James Maddison. Le chantier des prolongations est maintenant terminé, comme le rappelle la presse locale.

Un attaquant, un ailier et un défenseur central en priorité

Durant ce mercato, Brendan Rodgers a demandé à son directeur sportif Lee Congerton la venue d'un attaquant capable d'évoluer aux côtés de Jamie Vardy, le meilleur buteur de Premier League (23 réalisations). Ça ne sera pas Islam Slimani qui lui va partir, probablement pour Rennes comme nous vous en informions il y a quelques jours. Le coach anglais réclame aussi un renfort offensif pouvant jouer sur les deux ailes. Après Francisco Trincão, le club a décidé de se rabattre sur des pistes moins clinquantes comme Jonathan Ikoné ou le jeune Dwight McNeil (20 ans - 2 buts et 6 passes décisives en PL) de Burnley mais cela reste cher : entre 30 et 40 M€.

David Brooks (23 ans - 9 matches de PL pour un but) sera probablement plus abordable puisque Bournemouth descend en Championship et qu'il sort d'une année difficile où il a été handicapé par une grosse blessure à la cheville. À ce poste d'ailier, il faudra également gérer les départs de Rachid Ghezzal mais surtout de Demaray Gray. Ce dernier n'a plus qu'un an de contrat et a commencé à discuter avec Tottenham. Ces mêmes Spurs ont un œil sur Wilfried Ndidi, indéboulonnable au milieu de terrain des Foxes. Un défenseur central est enfin attendu. On parle même d'une possible venue de Chris Smalling. Comme quoi, il y a tout de même des idées.