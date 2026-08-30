AS Monaco - OM : les compositions probables

C’est une sacrée affiche de Ligue 1 qui nous attend ce soir, pour le compte de la deuxième journée de championnat. L’AS Monaco accueille l’Olympique de Marseille à 20h45, dans un contexte assez particulier pour les deux équipes, qui s’attendent encore à des départs dans ces dernières heures de mercato. Les Asémistes devraient ainsi perdre Lamine Camara, convoité en Angleterre comme révélé par nos soins, ou encore Folarin Balogun, alors que chez les Marseillais, Quinten Timber ou Igor Paixão sont dans une situation similaire.

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Leonardo Balerdi lui ne sera même pas du voyage, puisqu’il s’est engagé ce matin avec l’AS Roma. L’AS Monaco arrive sur une dynamique assez positive, après avoir éliminé le Gornik Zabrze lors des barrages de Conference League, et être allé chercher les trois points au Havre dimanche dernier (1-0). Duel d’invaincus puisque l’OM avait aussi commencé sa saison sur une victoire, écrasant Strasbourg 4-0.

Quelques absents

Pour ce match, Filipe Luis devrait miser sur un 4-2-3-1, avec Hradecky dans les cages, protégé par une charnière composée de Sané et de Dier. Nazinho et Vanderson occuperont les côtés de la défense. Zakaria et Camara seront là dans l’entrejeu, avec Golovin positionné devant eux. Idumbo et Coulibaly animeront les ailes, alors que Brunner sera encore la référence offensive monégasque.

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En face, Bruno Genesio, assez agacé par la tournure que prend le mercato olympien, va compter sur De Lange dans les cages, avec une ligne de quatre composée d’Emerson, Aguerd, Kondogbia et Weah devant lui. Au milieu, on devrait retrouver un trio Hojbjerg-Timber-Abdelli, même si le Néerlandais pourrait sortir du onze dans le cas où son départ vers Crystal Palace s’accélère. Enfin, devant, Angel Gomes, Gouiri et Harit seront chargés de faire mal à la défense de l’AS Monaco.