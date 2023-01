Les révélations du président d’Al-Nassr sur les dessous du deal XXL avec Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Ce mardi 3 janvier 2023 a été un jour historique pour le football saoudien. Cristiano Ronaldo a en effet été présenté comme nouveau joueur d’Al-Nassr. Un énorme coup médiatique, sportif et financier pour le Portugais. CR7 va toucher 200 M€ en Arabie Saoudite, il vient renforcer considérablement l’équipe entraînée par Rudi Garcia et jouera sans doute un rôle d’ambassadeur pour la candidature soudanienne pour le Mondial 2030. Présenté en grande pompe, Ronaldo avait d’ailleurs profité de sa première conférence de presse à Riyadh pour répondre à tous ceux qui ont critiqué son choix.

« Beaucoup de personnes parlent, mais elles ne connaissent rien au football. Le foot est différent ces 15 dernières années. (…) Pour moi, ce n’est pas la fin de ma carrière de venir en Arabie Saoudite. Je me fiche de ce que les gens pensent. Pour moi, je suis très heureux d’être ici. Je sais que le championnat est très compétitif, j’ai vu beaucoup de matchs. J’espère jouer demain si le coach me donne ma chance. Je suis un joueur unique, c’est bon de venir ici. Je veux battre des records ici. Ce contrat est unique parce que je suis unique donc pour moi c’est normal. »

CR7 a demandé à être traité comme les autres

Présent aux côtés de CR7 lors de cet exercice médiatique, tout comme Rudi Garcia, le président d’Al-Nassr, Musalli Al Muammar, s’est également exprimé sur ce coup XXL. Tout d’abord, le dirigeant a assuré que son nouveau numéro 7 n’aura aucun traitement de faveur. « Ronaldo a demandé pendant les négociations à être traité comme le reste de ses coéquipiers, en termes de récompenses et de règlements du club. » Concernant le volet financier et ce fameux contrat pharaonique, Al Muammar a indiqué qu’il trouvait « très normal » que le salaire de la star lusitanienne soit « le plus élevé », sans donner de chiffres.

Ce dernier a néanmoins ajouté que « l’accord est commercialement bénéfique en termes de rentabilité et beaucoup de choses seront connues dans les prochains jours ». Enfin, le boss saoudien a confirmé que CR7 va bien servir au développement à moyen terme du club. « L’accord avec Ronaldo ne se limite pas au football, puisqu’il soutiendra l’Académie du club Al Nassr que nous prévoyons de réaliser, en plus de présenter l’histoire du club et de soutenir sa notoriété auprès des amateurs de football. » Tout un programme