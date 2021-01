Barça : De Jong ne compte pas s’arrêter en si bon chemin

La suite après cette publicité

Auteur du but victorieux hier lors du match de Coupe du Roi face au Rayo Vallecano (2-1), Frenkie de Jong a offert au FC Barcelone son ticket pour les quarts de finale. Avec ce but, le milieu de terrain néerlandais en est déjà à son cinquième de la saison, en plus de ses quatre passes décisives. Pilier de l'entrejeu de Ronald Koeman, l’ancien joueur de l’Ajax rayonne cette saison et est l’une des satisfactions de ce nouveau Barça.

Après la rencontre hier soir, l’international néerlandais de 23 ans a expliqué à Marca pourquoi il était si important devant le but cette saison. «Je ne sais pas combien de fois encore je vais marquer, je rentre un peu plus dans la surface et c'est pour cela que je peux marquer plus. Nous sommes dans un bon moment, l'équipe va bien, elle grandit chaque semaine et nous devons continuer comme ça.»