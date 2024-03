Arsenal veut faire un sale coup à Thierry Henry !

Entre deux plateaux pour les chaînes britanniques lors de la Ligue des Champions, Thierry Henry s’active surtout pour préparer les prochaines échéances à la tête de l’équipe de France Espoirs. L’ancien attaquant des Bleus sait qu’il a du boulot et un challenge excitant cet été : les Jeux Olympiques à domicile. Au micro de Téléfoot, il ne s’était d’ailleurs pas caché au moment d’afficher ses ambitions. «Tu penses Jeux Olympiques, tu penses c’est en France, donc l’objectif, c’est l’Or ! Tout de suite, j’ai pensé à Aimé Jacquet parce qu’il nous a donné une vision, il a visualisé quelque chose. Il nous a permis de rêver et il nous a fait croire qu’on pouvait gagner la Coupe du Monde. Quand tu visualises quelque chose, et tu rêves et tu y penses, ça tourne en général souvent de ton côté, si tu t’es bien prépare», avait-il lancé.

Mais avant de penser à l’or, Thierry Henry va devoir sérieusement se creuser la tête pour faire sa liste. Avec à sa disposition un vivier XXL, probablement le meilleur du monde actuellement, l’ancienne légende d’Arsenal va devoir faire des choix. D’abord des choix dans sa liste des joueurs U23 (éligible pour les JO) mais aussi pour les trois joueurs de plus de 23 ans pouvant participer à la compétition. Ces dernières heures les informations fusent sur ce sujet là. Alors que beaucoup espéraient Kylian Mbappé notamment, le Bondynois semble s’éloigner grandement de la liste tout comme Eduardo Camavinga ou Aurélien Tchouameni. Car c’est là tout le casse-tête de la liste. Les JO n’étant pas une date FIFA, les clubs peuvent bloquer les joueurs sans être inquiétés.

Arsenal ne veut pas perdre Saliba dès le début de saison

Lors des JO de 2021, la France avait été confrontée à ça et la liste ressemblait que très peu à ce qui était attendu. Alors que la compétition se dispute en plein mois d’août, les clubs français et européens, ne voulant pas être pénalisés dans leur préparation et leur début de saison, risquent de bloquer encore les joueurs. Cette année, avec les JO à Paris, les clubs français devraient faire preuve de compréhension et libérer certains joueurs. Mais ce n’est pas le cas des clubs étrangers. Le Real Madrid a déjà envoyé une lettre à la FFF pour expliquer qu’aucun joueur n’allait être libéré. Et le club espagnol n’est pas le seul à penser ça.

Selon les informations du Mirror, malgré les bonnes relations entre Thierry Henry et Arsenal, le club anglais ne compte absolument pas faire d’efforts cet été. Ces derniers jours, on évoquait avec insistance la possibilité de voir William Saliba être appelé par Henry pour la compétition. Mais les Gunners ne veulent pas perdre un joueur aussi important dès le début de saison alors que le mois d’août est réputé pour être intense en Angleterre. Saliba, qui avait déjà refusé de participer aux JO en 2021 pour se concentrer sur sa préparation avec Arsenal, risque aussi d’être convoqué à l’Euro, lui qui est présent dans la liste de DD. Difficile donc de le voir enchaîner avec les JO dans la foulée. Thierry Henry, qui semblait bien miser sur lui selon les indiscrétions du Parisien, va devoir revoir ses plans, car Arsenal ne fera pas de cadeaux.