Aston Villa cible un joueur de l’Atlético de Madrid

Aston Villa étudie la piste menant à Conor Gallagher afin de renforcer son entrejeu lors du mercato hivernal. Désireux d’apporter de l’énergie et de la profondeur à son effectif, Unai Emery apprécie particulièrement le profil du milieu anglais, capable d’évoluer en numéro huit, qu’il connaît bien depuis son passage à Chelsea. Les Villans avaient déjà tenté d’attirer Gallagher avant son départ pour l’Atlético de Madrid, et pourraient revenir à la charge alors que le club vise une seconde partie de saison ambitieuse selon le Daily Mail.

La suite après cette publicité

Âgé de 25 ans, Gallagher enchaîne les matches avec le club madrilène, mais reste attentif à l’intérêt d’Aston Villa, qui espère se donner les moyens de jouer les premiers rôles en Premier League ou, a minima, d’assurer une qualification en Ligue des Champions. Les discussions dépendront toutefois des contraintes financières du club anglais, l’Atlético étant disposé à écouter des offres autour de 35 millions de livres, soit environ un peu plus de 40 millions d’euros.