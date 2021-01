FC Nantes : ça se bouscule en L1 et en Bundesliga pour Batista Mendy

En 2017, nous vous faisions le portrait d'une grande promesse du FC Nantes, Batista Mendy. 4 ans plus tard, la carrière de ce milieu de terrain prometteur et ancien international tricolore U17 n'a pas vraiment décollé malgré une apparition en Ligue 1 en septembre dernier face à l'AS Monaco à Louis II (2-1). La faute à une mise à l'écart décrétée à l'automne dernier lorsque le joueur a refusé de prolonger son bail sur les bords de l'Erdre.

Si la situation s'est quelque peu améliorée depuis l'arrivée de Raymond Domenech puisqu'il a réintégré le groupe pro, ce grand fan de Paul Pogba et de Kurt Zouma ne manque pas d'opportunités en ce mois de janvier puisqu'il est libre de négocier avec le club de son choix. Si Brest (très intéressé), Angers et Rennes sont à l'affût depuis quelques semaines, de nouveaux courtisans se sont récemment manifestés auprès de son entourage. Selon nos informations, Bordeaux mais aussi l'Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen sont également très intéressés par le profil de Batista Mendy et son statut de joueur en fin de contrat.