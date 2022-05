Karim Benzema en passe de devenir le 2e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid

Karim Benzema réalise certainement la meilleure saison de sa carrière. Capitaine décisif du Real Madrid, il est le meilleur buteur et le meilleur passeur d'un championnat d'Espagne à ses pieds, remporté facilement par la Casa Blanca. Et que dire de sa saison en Ligue des Champions où il enchaîne les buts à chaque tour et où il porte son club jusqu'à la finale qu'il reste à disputer au Stade de France face à Liverpool le 28 mai.

Bien que cette saison soit sa meilleure, il ne faut pas oublier toutes celles d'avant qui lui ont permis de rester si longtemps au Real Madrid. Le Français est d'ailleurs le 3e meilleur buteur de l'histoire du club derrière l'indéboulonnable CR7 (450 réalisations) et à un seul petit but de l'Espagnol Raul Gonzalez (323 buts). Logiquement KB9 devrait devenir à terme le 2e meilleur buteur de l'histoire du club. Cela pourrait se produire ce jeudi lors de la réception de la lanterne rouge Levante.