JT Foot Mercato : les derniers dossiers chauds du PSG

Paris multiplie les pistes en attaque !

Contrairement à ce qui était annoncé en fin de saison, Neymar voudrait finalement rester à Paris. En effet, les choses ont changé dans son esprit depuis l’annonce de l’arrivée de Luis Enrique. Ces dernières heures, certains médias ont affirmé que le Real Madrid était passé à l’attaque concernant Kylian Mbappé, certains affirmant qu’une offre de 120M€ avait été faite au PSG, tandis que d’autres parlaient d’un prix de vente à 250 M€ ! En tout cas, le Real Madrid semble décidé à bouger dès cet été, et ne pas attendre 1 an pour récupérer le Français libre de tout contrat. C’est peut-être pour cette raison que le Paris Saint-Germain a passé la seconde sur le dossier Harry Kane. Pour l’instant il n’y aurait seulement que des discussions avec l’entourage du joueur, mais rien de concret entre les clubs. Dans le même temps, Marcus Thuram suivi par plusieurs écuries européennes aurait tranché concernant le PSG. D’après L’Équipe, il aurait choisi un autre projet sportif et aurait recalé Paris. D’ailleurs, toujours en attaque un nouveau nom a fait son apparition dans la liste du PSG, c’est Federico Chiesa. L’international italien veut quitter la Juve cet été, ce qui intéresserait les dirigeants du club francilien. Outre Paris, Liverpool et le Bayern Munich seraient également dans la course. Les Reds pourraient même rapidement passer à l’attaque avec une offre d’environ 40 M€. Enfin d’après nos informations, Luis Campos a rencontré le représentant de Jean-Clair Todibo alors que le board parisien cherche à se renforcer en défense centrale. D’ailleurs, les discussions avec les dirigeants du Bayern ont été entamées concernant l’avenir de Lucas Hernandez. Une réunion a eu lieu et elle se serait très bien déroulée. Aucune offre écrite n’a pour l’instant été envoyée, mais cela pourrait bientôt arriver…

L’AC Milan va battre un record !

En Italie, l’AC Milan va toucher un énorme jackpot ! Le club lombard pourrait bien battre son record de vente cet été avec Sandro Tonali. L’info fait les gros titres de la presse transalpine, Newcastle aurait trouvé un accord total avec Milan, autour d’un montant qui s’élève à 70 M€. L’opération pourrait même grimper jusqu’à 80 M€ avec les bonus et un pourcentage à la revente devrait être inclus. De son côté, Tonali devrait s’engager pour 6 ans avec les Magpies et touchera un salaire de 8 M€ par an.

Les officiels du jour

Le Bayern a signé sa 2e recrue ce vendredi. Raphaël Guerreiro, qui était libre depuis son départ du Borussia Dortmund, s’est engagé avec le rival munichois. Il signe un contrat de 3 saisons et est désormais lié au Bayern jusqu’en 2026. Toujours en Allemagne, le RB Leipzig a officialisé l’arrivée de Christoph Baumgartner en provenance d’Hoffenheim. Le transfert est d’environ 27 M€ et il s’est engagé avec sa nouvelle équipe jusqu’en 2028. John McGinn a prolongé son contrat avec Aston Villa et ce jusqu’en 2027. Autre prolongation, mais en Espagne, c’est Dani Ceballos qui rempile au Real Madrid. Il est désormais lié à la Casa Blanca jusqu’à l’été 2027.