Mercato : les coulisses du transfert de Timo Werner à Chelsea

Chelsea a grillé la concurrence dans le dossier Timo Werner (24 ans). Courtisé par les plus grandes écuries européennes, l'attaquant du RB Leipzig disposait d'une clause estimée à 60 millions d'euros jusqu'au 15 juin. Auteur de trente et une réalisations toutes compétitions confondues cette saison, le buteur allemand dispose d'un bail courant jusqu'en juin 2023 avec Leipzig. Alors que Liverpool semblait proche de rafler la mise, c'est finalement Chelsea qui a su tirer son épingle du jeu pour s'offrir encore un joli coup sur le marché des transferts.

La suite après cette publicité

Mais comment les Blues ont-ils pu finaliser une telle opération ? Selon les informations du Telegraph, deux personnes auraient influencé la décision de l'international allemand : Frank Lampard et Petr Cech. Les deux intéressés se seraient rendus dans la plus grande discrétion en Allemagne pour rencontrer Werner et son entourage. Une visite qui a impressionné le joueur et sa garde rapprochée. Lampard et Cech ont profité de leur visite express pour dévoiler comment Werner allait être utilisé au sein des Blues.

Frank Lampard et Petr Cech ont impressionné Werner

Du côté du manager anglais et de l'ancien portier de Chelsea, on a loué la détermination et l'humilité du buteur. Cech a joué un rôle capital dans les discussions puisqu'il a assuré le rôle de traducteur pour Werner et son agent Karlheinz Forster qui ne parlent pas couramment l'anglais. Dans l'esprit du manager anglais, Timo Werner constituait une priorité depuis janvier dernier. Cech, conseiller technique de Chelsea, avait déjà amorcé les discussions mais le joueur souhaitait achever la saison avec Leipzig.

Alors que Liverpool et Manchester United possédaient une longueur d'avance sur le dossier, la visite du duo aura donc pesé dans le choix de l'attaquant. Chelsea devenait à ses yeux la destination idéale pour s'épanouir en tant que footballeur. Par ce déplacement en Allemagne, les Blues ont prouvé qu'ils souhaitaient lever la clause libératoire avant le 15 juin. Après l'arrivée d'Hakim Ziyech en provenance de l'Ajax, Chelsea frappe fort une seconde fois en s'offrant un nouveau renfort offensif de poids pour la saison prochaine...