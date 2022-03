Le président du Bayern évoque les prolongations à venir

Les légendes du Bayern Munich, Thomas Müller, Robert Lewandowski et Manuel Neuer arrivent toutes en fin de contrat en juin 2023. Le club bavarois ne panique pourtant pas, car il sait, aussi bien que ses joueurs, que le nécessaire sera fait à temps. Pour Spox, le président du club Herbert Hainer a reconnu l'importance de ses trois joueurs : «Robert Lewandowski sait que nous l'apprécions tous ici au FC Bayern. Moi aussi, j'ai déjà exprimé à plusieurs reprises mon estime pour lui. Il en va de même pour Manuel Neuer et Thomas Müller, qui sont également des personnalités exceptionnelles dans l'histoire du FC Bayern». Le dirigeant bavarois a ensuite indiqué que les choses viendront naturellement: «nous abordons les discussions avec eux de manière détendue. Il y a encore suffisamment de temps, et nos joueurs le savent. Notre direction sportive est en échange permanent avec nos joueurs et mène les négociations contractuelles aux moments appropriés.»

Cependant, le président du FCB ne cache pas que la direction que prend le football en terme économique n'est pas simple à appréhender : «en raison de l'énorme concurrence financière au niveau international, les salaires des joueurs et les montants des transferts évoluent dans des sphères qui sont tout sauf faciles à maîtriser - et à tout cela s'ajoute la pandémie, dont les conséquences nous occuperont encore longtemps.» De son côté, Oliver Kahn fixe l'objectif, et ce qu'il faut faire pour l'atteindre : «dans le domaine sportif, nous savons exactement ce que nous voulons. Notre objectif est de remporter la Ligue des Champions chaque saison. Pour cela, il faut à la fois renforcer notre équipe de manière ciblée et discuter des contrats avec nos joueurs. Pour cela, nous ne nous laissons pas mettre sous pression par l'extérieur.»