Bayern Munich : les folles ambitions de la recrue Sacha Boey

En quête d’un latéral droit après le départ de Benjamin Pavard cet été, le Bayern Munich, par la voix de Thomas Tuchel, a répété son désir de voir débarquer un latéral solide défensivement dès janvier. Si les regards de sa direction s’étaient d’abord portés vers Nordi Mukiele, déjà passé par l’Allemagne (Leipzig entre 2018 et 2022) et condamné à un rôle de second plan au PSG, c’est finalement sur un autre Français que le Bayern a décidé de se tourner : Sacha Boey, qui a fait ses débuts contre M’Gladbach, ce samedi (3-1).

Pour parvenir à ses fins, le Bayern Munich a sorti le chéquier et a versé près de 30 millions d’euros à Galatasaray, ce qui a fait de l’ex-Rennais de 23 ans la recrue la plus chère du mercato hivernal. Auteur de deux saisons et demi de qualité avec le club stambouliote, où il s’est imposé comme un titulaire à part entière (83 matches, 4 buts, 4 passes décisives), Sacha Boey a donc signé un contrat avec le Bayern Munich jusqu’au 30 juin 2028 dans les derniers jours du mercato.

Au micro de Téléfoot, le jeune latéral droit s’est exprimé pour la première fois sur son arrivée à Munich. «C’est l’un des plus grands clubs du monde, une machine à gagner des titres. Il y a des joueurs français qui font fortes impressions ici. On m’a très bien accueilli, on m’a dit de ne pas avoir de pression et de faire ce que je savais faire. Je sais que je vais être attendu, je n’aurais pas le temps de m’adapter et je suis prêt pour directement faire mes preuves. Je suis un joueur très agressif, qui sait défendre et attaquer, je me donne toujours à 200% sur le terrain», a-t-il d’abord expliqué.

Sacha Boey assure également que son passage en Turquie a été formateur. «C’était très compliqué mentalement, il y avait de la pression et il fallait rapidement montrer de quoi on était capable. Mais cela m’a beaucoup aidé, on peut jouer partout après être passé par la Turquie». Mais le jeune latéral de 23 ans rêve d’une chose : s’imposer avec le club bavarois pour avoir une place à l’Euro 2024. «J’espère y être, les Bleus ça me fait rêver. Jouer une compétition avec mon pays serait énorme. Quand tu es au Bayern Munich, tout le monde te regarde et c’est à moi d’être performant. Je vais tout faire pour y arriver». Didier Deschamps l’aura entendu.