Le Bayern Munich a déjà pris une décision radicale pour son mercato

Rien ne va plus au Bayern Munich. Réputé pour son art de l’anticipation en matière de recrutement et pour sa gestion très sérieuse, le club allemand est en crise cette saison. Malgré des résultats corrects, Julian Nagelsmann a été remercié à la fin du mois de mars à la surprise générale. Pointé du doigt pour le jeu proposé par son équipe, ses choix tactiques, ses relations tendues avec certains éléments ou encore son attitude, le technicien allemand a été viré et a appris la nouvelle dans la presse. Dans son dos, les dirigeants munichois avaient bouclé l’arrivée de Thomas Tuchel (49 ans).

Une saison blanche ?

Courtisé par le PSG et Tottenham, ce dernier a dit oui aux patrons du Bayern Munich quand l’opportunité s’est présentée. Un joli point de chute pour TT, viré de Chelsea en septembre dernier. Et ses débuts avaient été plutôt bons puisqu’il avait commencé par une victoire face au Borussia Dortmund le 1er avril dernier (4-2). Mais la suite a été moins positive. Le premier couac est arrivé le 4 avril avec une défaite 2 à 1 et une élimination face à Fribourg en Coupe d’Allemagne. Déçus, car ils en avaient fait un objectif, les dirigeants n’en ont pas voulu à Tuchel, arrivé quelques jours plus tôt.

Puis, TT a connu un deuxième échec avec une élimination en Ligue des Champions face à Manchester City. Corrigés 3 à 0 à l’aller, les Bavarois, qui ont dû gérer l’épisode de la bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané, n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul au retour à domicile (1-1). Sortis en C1 et en Coupe d’Allemagne, le Bayern Munich voulait remporter le titre en Bundesliga afin de ne pas faire une saison blanche. Au coude à coude avec le BVB, les Bavarois ont repris la tête ces dernières semaines; hormis après la 29e journée où il avait été battu par Mayence et donc devancé par les Marsupiaux au classement.

Un avenir scellé mais…

Mais ils avaient vite repris le fauteuil de leader. Une place qu’ils ont abandonnée ce week-end après leur défaite 3 à 1 face à Leipzig. Un vrai coup dur puisque Dortmund s’est imposé dans le même temps à Augsbourg (3-0). À une journée de la fin, le Bayern Munich est donc deuxième (68 points), à deux points du BVB (70 points). Les coéquipiers de Thomas Müller n’ont plus leur destin entre leurs mains, eux qui devront battre le FC Cologne le 27 mai prochain à l’extérieur pendant que le BVB recevra Mayence. En lice sur tous les tableaux à son arrivée, Tuchel a presque tout perdu. D’ailleurs, le technicien allemand, dont les choix sont discutés, est de plus en plus critiqué en Allemagne.

Mais selon Sky Germany, il va rester sur le banc bavarois l’an prochain, avec ou sans trophée. Le conseil d’administration du club a grandement confiance en lui. Son cas ne sera pas évoqué cet été. D’autant qu’il planche déjà sur le prochain mercato. Toujours dans l’anticipation, le Bayern Munich a malgré tout déjà des noms pour le remplacer dans le futur. En effet, Bild rapporte que Xabi Alonso (41 ans) risque d’être une option. Ancien de la maison, celui qui est aussi surveillé par le Real Madrid fait de bonnes choses sur le banc de Leverkusen (44 points en 24 matchs). Le média allemand ajoute qu’il a aussi «enduré les actions puantes de Mourinho avec style» en Ligue Europa. Le Bayern prépare l’avenir !