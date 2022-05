Manchester United : le message fort de Cristiano Ronaldo à Erik ten Hag !

La suite après cette publicité

Futur entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag s'apprête à relever un sacré défi : relancer la machine mancunienne après cinq années sans titre et de nombreux investissements infructueux sur le marché des transferts. Pour ce faire, le technicien batave pourra vraisemblablement s'appuyer sur Cristiano Ronaldo, sous contrat jusqu'en juin 2023 et qui devrait poursuivre l'aventure du côté d'Old Trafford malgré les dernières rumeurs de départ. Fort de 24 buts et 3 passes décisives en 39 matches toutes compétitions compétitions confondues, CR7, oublié pour le titre de meilleur joueur de l'année de Premier League, porte, à lui seul, les Red Devils depuis son retour.

Un temps agacé, parfois frustré, le Lusitanien, en froid avec Ralf Rangnick à plusieurs reprises, n'a malgré tout pas connu le come-back espéré sur le plan collectif. Meilleur buteur des Red Devils, le quintuple Ballon d'Or, couronné de nombreux titres et succès, n'a malheureusement pas pu empêcher la nouvelle saison vierge des Mancuniens, pointant actuellement à la sixième place de Premier League. À 37 ans, l'international portugais (186 sélections, 115 buts) reste pourtant un joueur de classe mondiale capable de changer le cours d'un match à lui seul. Et ça, Erik ten Hag le sait. Impressionné par la façon dont Ronaldo a tenté de porter la formation mancunienne dans l’adversité, le technicien batave n'a aucune intention de se séparer de lui, comme le révélait dernièrement The Telegraph.

CR7 encense Erik ten Hag !

Avec une place de premier choix et un rôle clé dans l'effectif du futur coach des Red Devils, Ronaldo peut donc préparer la prochaine saison avec sérénité. Interrogé sur l'arrivée de l'ancien coach de l'Ajax, le Portugais n'a d'ailleurs pas tari d'éloges à son égard. «Ce que je sais de lui, c’est qu’il a fait un travail fantastique pour l’Ajax, qu’il est un entraîneur expérimenté», a tout d'abord concédé Ronaldo dans une interview accordée au site officiel du club. Déterminé à retrouver les sommets de la Premier League et le succès sur la scène européenne, l'ancien attaquant des Merengues a par ailleurs rappelé l'importance de laisser un temps d'adaptation au Batave.

«Nous devons lui donner du temps. Les choses doivent changer comme il le souhaite. J’espère que nous aurons du succès, bien sûr, parce que, si vous avez du succès, tout Manchester aura du succès aussi. Je lui souhaite le meilleur. Nous sommes heureux et excités, non seulement en tant que joueurs, mais aussi en tant que supporters. Je lui souhaite le meilleur et croyons que, l’année prochaine, nous allons gagner des trophées», a précisé, en ce sens, la star lusitanienne. Une ambition également partagée par tous les supporters mancuniens, impatients de célébrer de nouveaux trophées. Une chose est sûre, le message est passé et malgré les nombreuses rumeurs à ce sujet, le duo Erik ten Hag - Cristiano Ronaldo a tout pour être gagnant !