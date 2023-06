Ligue 2 : le président d’Annecy veut que Bordeaux-Rodez soit rejoué

Voilà une soirée qui va animer des semaines de débats et de manœuvres juridiques. Ce vendredi, lors de l’ultime journée de Ligue 2, Lucas Buades a ouvert le score pour Rodez avant d’être agressé par un supporter bordelais. Victime d’une commotion cérébrale, le match a dû être officiellement arrêté. Alors qu’un match sur tapis vert semble être privilégié, il faudra attendre la décision officielle de la commission de discipline pour savoir qui de Rodez ou Annecy, pour l’instant seizième, descendra en National. En attendant, les grandes discussions ont déjà commencé. Gérard Lopez, le président des Girondins, ayant déjà annoncé qu’il allait déposé des recours, d’autres patrons de clubs se préparent déjà à se démener pour leurs institutions.

C’est le cas du boss d’Annecy, Sébastien Faraglia, interrogé ce samedi sur les antennes de RMC : «Moi je ne demande rien de particulier, je veux juste que l’équité sportive soit respectée. A la fin de la 38e journée, on a 45 points. On les a gagnés sur le terrain avec, dernièrement, un gros match à domicile contre Bordeaux. Si Rodez doit se sauver devant nous parce qu’ils battent Bordeaux, pourquoi pas, mais il va falloir qu’ils prennent ces trois points sur le terrain. On ne peut pas les donner à Rodez après 22 minutes de jeu et plier le championnat comme ça. Ce n’est pas possible à la fois pour nous et pour Bordeaux. Le sort d’Annecy ne peut pas dépendre d’un tapis vert entre Bordeaux et Rodez. Le match doit-il être rejoué ? J’en suis convaincu pour l’équité sportive» Reste à savoir ce que décidera la LFP.

