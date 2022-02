Manchester United : la première recrue qu'exige Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

C'est maintenant que la saison du PSG se lance véritablement. C'est cruel mais face à son hégémonie nationale depuis 10 ans, le club de la capitale est finalement jugé sur ses résultats en Ligue des Champions. Autrement dit, du résultat de la double confrontation contre le Real Madrid en 8e de finale de C1, dont le premier acte qui a lieu mardi soir, dépendra l'avenir de Mauricio Pochettino. Sous contrat jusqu'en 2023, l'Argentin n'a jamais semblé s'intégrer complètement au projet parisien depuis qu'il a pris en main l'équipe première, l'hiver dernier.

Pire encore, son nom est murmuré du côté de Manchester United, alors que le PSG ferait tout pour convaincre Zinedine Zidane de le rejoindre. L'Argentin retrouverait l'Angleterre où il a officié entre 2013 et 2019 (à Southampton puis Tottenham) et signerait surtout dans un club mythique, bien qu'en proie à de nombreuses difficultés depuis plusieurs saisons maintenant. Il est même considéré comme le grand favori pour prendre la suite de l'intérimaire Ralf Rangnick, qui a bien du mal à mettre ses idées de jeu en place.

Pochettino fera pression pour Harry Kane

Le vestiaire serait même déjà convaincu par l'ancien défenseur central. Les stars du club préféreraient être dirigées par Pochettino plutôt que par Erik ten Hag, l'autre favori et actuel coach de l'Ajax. Pourtant certains de ces joueurs ne seront sans doute plus là la saison prochaine. On pense bien sûr à Paul Pogba, en fin de contrat, mais aussi et surtout à Cristiano Ronaldo, dont les retrouvailles avec MU ne se passent pas comme prévu. D'ailleurs, la priorité de recrutement lors du mercato estival sera de faire venir un attaquant de classe mondiale.

Pour le Telegraph, l'identité de ce buteur est déjà trouvée puisqu'il s'agit d'Harry Kane. Selon le média anglais, Pochettino fera tout pour que MU recrute le capitaine de Tottenham. La relation entre les deux hommes est forte et l'Anglais souhaite s'émanciper de son club formateur pour enfin remporter un premier trophée dans sa carrière. L'été dernier déjà, il avait tenté de forcer son départ à Manchester City mais les Spurs avaient tenu bon malgré une offre estimée à 150 M€. Il sera difficile de le retenir une année de plus, surtout pour Pochettino.