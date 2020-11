Leicester : l'impressionnant Wesley Fofana vise déjà plus haut

Arrivé à Leicester lors du dernier mercato estival en provenance de l'AS Saint-Étienne, Wesley Fofana a déjà conquis tout le monde en Angleterre. Auteur de 11 apparitions toutes compétitions confondues, le défenseur de 19 ans est solide et affiche déjà une énorme sérénité. Suffisant pour recevoir de multiples compliments de la presse britannique ou des anciennes gloires du football anglais. Présent sur Téléfoot, l'ancien Vert est donc revenu sur son adaptation. Et tout s'est bien passé.

«L'équipe m'a mis à l'aise, je me sens bien, mes performances sont encore plus mises en avant. La saison va être encore longue. Il y a encore beaucoup de matches. Je n'ai rien fait encore, je dois continuer à bosser, à prouver. J'espère mettre l'Angleterre à terre. (...) Même s'il y a la barrière de la langue, j'ai réussi, le coach me fait confiance, me donne beaucoup de responsabilités et je suis prêt à les accepter», a expliqué le natif de Marseille.

Il rêve de l'équipe de France

Et il n'y a pas que le coach qui fait confiance et qui est fan des performances du défenseur de 19 ans. Les médias aussi. « Demandez à un fan occasionnel, qui regarde ce match, depuis combien de temps Fofana est au club et je parie qu'il n'aurait pas deviné que c'étaient ses débuts. Sans vouloir s’enflammer, Fofana était très impressionnant. Il a tenu bon dans ses duels aériens. À 19 ans, son niveau de confiance et son sang-froid sur le ballon sont exceptionnels », écrivait-on récemment sur Fosse Posse, l'un des blogs les plus importants des suiveurs de Leicester.

Mais où s'arrêtera-t-il ? La question peut se poser d'autant que le Français a de jolies ambitions. « C'est un objectif d'atteindre l'équipe de France, il y a beaucoup de concurrence, je vais tout faire pour y arriver », a-t-il conclu. Il est certain que son talent a déjà tapé dans l'oeil de Didier Deschamps, mais la concurrence est rude et un joueur comme Jules Koundé (Sévilla FC) n'a pas encore été testé chez les Bleus...