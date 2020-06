Manchester City : la déclaration forte de Pep Guardiola sur l'avenir de Leroy Sané

Ça sera forcément l'un des feuilletons de ce mercato estival. Sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2021, Leroy Sané attise les convoitises depuis plusieurs mois, et le Bayern Munich en a fait sa priorité depuis bien longtemps maintenant. Malgré sa rupture des ligaments croisés (le joueur n'a pas disputé la moindre minute avec les Citizens cette saison), l'international allemand (21 capes, 5 buts) est toujours dans le viseur du club bavarois. Et Manchester City est dans une situation compliquée actuellement concernant son ailier.

Avec un contrat qui se termine dans un an, le joueur de 24 ans pourrait partir libre dans quelques mois. À moins qu'un transfert ne soit officialisé cet été. De leur côté, les dirigeants mancuniens aimeraient récupérer 70 millions d'euros dans la transaction, alors que le Bayern Munich, club le plus intéressé, souhaiterait s'attacher ses services pour 40 M€. Et malheureusement pour les fans de Manchester City, les dernières déclarations de Pep Guardiola en conférence de presse ne vont pas les rassurer.

«Leroy veut une autre aventure»

Interrogé par les journalistes ce vendredi, deux jours après le succès contre Arsenal (3-0) et avant le match contre Burnley prévu lundi, le coach espagnol a jeté publiquement l'éponge pour Leroy Sané : «Leroy a refusé de prolonger son contrat. Tout le monde le sait. Si à la fin de la saison, deux clubs sont d'accord, il peut partir. Sinon, il partira à la fin de son contrat. Le club lui a proposé deux ou trois fois (de prolonger, ndlr), et il a refusé.» L'ancien joueur de Schalke 04, qui a repris l'entraînement et «s'entraîne sans douleur, étape par étape», va donc bientôt changer d'air.

Alors forcément, Pep Guardiola est un peu déçu, mais ce dernier ne veut que des joueurs pleinement impliqués dans le projet du club. «Quand nous faisons une offre à un joueur, c'est parce que nous le voulons. Il a qualité particulière. Nous voulons des joueurs qui veulent jouer avec le club pour atteindre des objectifs. C'est un gars sympa et je l'aime beaucoup. Je n'ai rien contre, mais il veut une autre aventure», a conclu l'Espagnol. Le Bayern semble donc avoir le champ libre, mais il va falloir sortir le chéquier ou attendre un an. Les Skyblues pourraient eux se consoler en attirant le Jamaïcain du Bayer Leverkusen Leon Bailey (22 ans), que le coach catalan a déjà contacté selon nos informations.