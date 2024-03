Barça : João Félix craint son retour au Wanda Metropolitano

Ce dimanche, l’Atlético de Madrid reçoit le FC Barcelone à l’occasion de la 29e journée de Liga. Un choc entre deux prétendants à la Ligue des Champions. Il s’agit d’un match particulier pour João Félix (24 ans), prêté par l’Atlético de Madrid au FC Barcelone cette saison. D’ailleurs, le Portugais appréhende son retour dans la capitale espagnole, comme il l’a confié à DAZN.

«Ce sera un environnement très difficile pour toute l’équipe. Contre moi, ce sera un peu plus difficile, mais je suis un joueur de football et je dois m’habituer à ce genre de choses», a annoncé l’attaquant. Mais il se prépare donc à évoluer en terre hostile alors qu’au match aller, il avait été l’unique buteur des siens et en avait profité pour provoquer les supporters des Colchoneros.