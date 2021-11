FC Barcelone : le budget mercato serait finalement beaucoup moins élevé que prévu pour Xavi !

La suite après cette publicité

À Barcelone, tous les regards sont tournés vers Xavi. Comme nous vous l’évoquions plus tôt dans la journée, le microcosme blaugrana croise les doigts pour que son équipe fétiche retrouve des couleurs et surtout le sommet du football espagnol et européen. Et si tout le monde attend de voir quel style de jeu Xavi va mettre en place, il y a aussi beaucoup de curieux qui suivront avec attention le premier mercato du nouveau coach culé.

Très rapidement, la priorité de l’ancien milieu de terrain a été identifiée : recruter un ailier. Xavi espère remettre Ousmane Dembélé sur pied et l’aider à s’imposer enfin comme l’un des cracks du monde du football. Mais le natif de Terrasa souhaite également des renforts. Le nom de l’Anglais Raheem Sterling (Manchester City) a été cité et ce jeudi, Mundo Deportivo a rajouté ceux de Dani Olmo (RB Leipzig) et de Ferran Torres (Manchester City).

Moins d’argent que prévu

Sur le papier, c’est plus que séduisant. Mais le Barça a-t-il vraiment les moyens de ses ambitions hivernales ? En effet, à part décrocher un prêt, compliqué de voir comment un club en grande difficulté financière pourra engager des éléments estimés à 30-40 M€ minimum pour leur club. D’autant que les prévisions pour le mercato s’annoncent de plus en plus pessimistes pour Xavi.

Pour rappel, avant que l’idole catalane fasse son retour, la presse espagnole affirmait que les Blaugranas auraient 20 M€ à dépenser. Un montant qui prendrait en compte l’argent à dépenser pour payer les indemnités de départ de Ronald Koeman. Aujourd’hui, ESPN nous apporte une autre version. Concrètement, Xavi aurait moins de 10 M€ à sa disposition pour renforcer l’équipe ! Une information qui colle davantage avec la situation économique du Barça. Un peu moins avec les rumeurs clinquantes publiées par la presse espagnole.