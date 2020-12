La statistique avec laquelle Olivier Giroud domine la Premier League

Un éternel phénix. Olivier Giroud arrive sans cesse à renaître de ses cendres. Rarement numéro 1 dans la hiérarchie des attaquants en début de saison, le Français parvient toujours à inverser la tendance en se montrant performant dès qu'il a des minutes à se mettre sous la dent. Encore cette année, il retrouve une place de titulaire avec Chelsea à l'approche de l'hiver.

La suite après cette publicité

Et il est efficace. Encore contre Aston Villa, lors du dernier match des Blues en Premier League (1-1). Un but qui n'a pas permis aux siens de gagner, mais qui lui a permis de s'inscrire dans le livre des records du championnat anglais. Ainsi, il est devenu le meilleur buteur de la tête du championnat (32 buts), depuis août 2012 et son arrivée à Arsenal. Le champion du monde 2018 obtient là une belle reconnaissance.

32 - Since his Premier League debut in August 2012, Olivier Giroud has scored more headed goals than any other player in the competition (32). Artist. pic.twitter.com/its8vlRYR9