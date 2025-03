Nice : les regrets d’Evann Guessand contre Monaco

Alors qu’ils menaient au score à la pause, l’OGC Nice a finalement chuté à Louis-II contre l’AS Monaco (2-1). Evann Guessand n’a pas caché sa frustration. Avec la défaite de l’OM à Reims, les Aiglons perdent l’opportunité de passer officiellement 2èmes de Ligue 1 derrière le PSG :

«Je ne sais pas dire ce qui a fait la différence. Il y a des regrets. On menait à la mi-temps. Ils ont dû faire des ajustements tactiques. On n’a pas su se réadapter. On est déçu car on menait. On comptait beaucoup sur ce match», a-t-il déclaré. Nice doit réagir désormais.