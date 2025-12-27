Menu Rechercher
PL : Aston Villa renverse Chelsea et s’invite sur le podium

Par Allan Brevi
Chelsea 1-2 Aston Villa

C’était l’affiche de la 18e journée de Premier League ce samedi. Chelsea recevait Aston Villa pour un choc du haut de tableau entre deux équipes en forme. Les Villans étaient invaincus depuis le 1er novembre, tandis que les Blues sortaient d’un nul frustrant face à Newcastle (2-2). À Stamford Bridge, ce sont pourtant les Londoniens qui ont pris l’ascendant en première période. Plus entreprenants, ils ont été récompensés à la 37e minute grâce à João Pedro, dont la réalisation a permis à Chelsea de virer en tête à la pause.

Le scénario a totalement basculé au retour des vestiaires. Unai Emery a changé la dynamique en lançant Ollie Watkins à la 59e minute, un choix rapidement payant. L’attaquant anglais a égalisé à la 63e avant de donner l’avantage à Aston Villa d’une superbe tête à la 84e minute (1-2). Une nouvelle démonstration de force mentale pour les Villans, qui confirment leur excellente dynamique avec un onzième succès de rang toutes compétitions confondues. Grâce à ces trois points, Aston Villa grimpe à la 3e place du classement, à seulement un point de Manchester City. Chelsea, en revanche, réalise une mauvaise opération et recule à la 5e place, désormais derrière Liverpool.

Voir tous les commentaires (47)
