OM : Mattéo Guendouzi dissipe le malaise

Comme contre Auxerre dimanche dernier, Mattéo Guendouzi a débuté sur le banc des remplaçants contre Lens (défaite 1-2) et comme la semaine passée, il est entré en jeu et a été décisif. C’est lui qui offre l’avant-dernière passe sur le but de Dimitri Payet. Le malaise commençait à monter, mais le milieu de terrain s’est présenté en zone mixte -c’est le seul Marseillais, et a dissipé tout cela.

