BL : Francfort mate M’Gladbach et s’invite sur le podium

L’Eintracht Francfort, le tube de la fin de l’été ! C’est bien simple, depuis sa défaite inaugurale contre le Borussia Dortmund en août, la formation allemande n’a plus connu le goût de la défaite et écrase ses concurrents un par un. Après Wolfsburg la semaine dernière, c’est le Borussia Mönchengladbach qui en a fait les frais, ce samedi, à l’occasion de la 4e journée de Bundesliga.

Classement Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Francfort 9 4 3 3 0 1 7 4 14 M'gladbach 3 4 -3 1 0 3 5 8

Malgré un énorme loupé - anecdotique - d’Ekitike alors que le but lui était grand ouvert (24e), son coéquipier Larsson a concrétisé la domination des Aigles en débloquant la situation à la 30e minute du jeu (1-0). Sur sa lancée, Francfort a doublé la mise via son autre homme fort, Marmoush, en fin de partie (2-0, 80e). Avec ce troisième succès en quatre rencontres, l’Eintracht prépare de la plus belle manière la réception de Plzen en Europa League (jeudi, 21h) et s’invite sur le podium. En face, M’Gladbach n’avance plus, bloqué à la 14e place au classement.