Fiorentina : ça se bouscule déjà pour Franck Ribéry

À 37 ans, Franck Ribéry va devoir trancher. Arrivé en Italie il y a deux ans pour vivre sa troisième expérience à l’étranger, le Français, auteur de 1 but et 5 passes décisives en 20 matches de Serie A cette saison, sera en fin de contrat en juin prochain. Et selon la Gazzetta dello Sport, l’ancien pensionnaire du Bayern Munich se dirige davantage vers un départ que d’une prolongation. Apparu agacé ces derniers temps suite aux mauvais résultats de la Fio (13e au classement), le natif de Boulogne-sur-Mer ne manque pas de sollicitations.

Le journal indique en effet que l’intérêt de Monza, évoqué en février dernier, est très sérieux. De plus, il existerait, toujours selon le média italien, des contacts « intéressants » avec des clubs allemands. Aucun nom n’a filtré, mais le vice-champion du monde 2006 avait récemment confié qu’un retour en Allemagne après son étape toscane n’était pas à exclure. « Pour le moment, je ne pense qu'à la Fiorentina, je suis important pour l'équipe. Mais je n'exclus pas qu'après l'aventure ici, je puisse retourner en Bundesliga. Je ne veux rien exclure », déclara-t-il en janvier dernier.

Le Français n’est donc pas du tout pressé de signer un nouveau bail, d’autant que le journal au papier rose précise qu’il a adopté une tactique attentiste. En effet, il attend également de savoir par quel entraîneur la Viola compte remplacer un Cesare Prandelli qui s’est dit lui-même très fatigué. À bientôt 38 printemps, Ribéry pourrait donc connaître un neuvième club après Boulogne-sur-Mer, Alès, Brest, Metz, Galatasaray, Marseille, le Bayern et la Fiorentina.