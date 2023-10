PSG : Olivier Giroud et l’AC Milan ont un plan pour arrêter Kylian Mbappé

Malgré la défaite subie à domicile contre la Juventus ce dimanche soir (0-1), l’AC Milan n’aura pas le temps de cogiter puisque les joueurs de Stefano Pioli ont rendez-vous avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Au Parc des Prince, les Milanais auront fort à faire avec notamment un certain Kylian Mbappé. Olivier Giroud, qui connaît très bien son compère de l’attaque de l’équipe de France, s’est confié lors d’une interview accordée à nos confrères de Canal +. Et l’attaquant du club lombard a rapidement évoqué le plan défensif qui sera mis en place pour limiter l’influence de la pépite parisienne.

«Notre philosophie, c’est de défendre en avançant. On le fait à domicile. Là-bas, je ne sais pas si le coach voudra qu’on attende un peu plus, mais on est bien au courant de leurs forces offensives, confirme Giroud. Parce que les trois-quatre de devant sont des joueurs vraiment très talentueux. Il faudra se méfier de tout le monde, mais bien sûr Kylian (Mbappé, ndlr) en particulier. Je pense qu’on défendra à plusieurs sur lui, ça s’est sûr», a notamment confié Olivier Giroud avec un sourire. L’optimisme est donc de mise dans les rangs milanais. Réponse dorénavant mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes !