Liverpool : Federico Chiesa est en plein doute sur le mercato

La saison de Federico Chiesa à Liverpool s’inscrit dans une dynamique contrastée, faite de signaux encourageants et d’incertitudes persistantes. Après un été délicat marqué par une préparation individuelle et une intégration progressive sous les ordres d’Arne Slot, l’ailier italien a su répondre présent lorsqu’il a été sollicité (2 buts, 1 passe, en 15 apparitions en Premier League cette saison). Décisif dès les premières journées, capable d’apporter percussion, profondeur et efficacité dans un collectif en reconstruction, Chiesa a montré qu’il pouvait être un véritable facteur X dans la rotation des Reds. Toutefois, son temps de jeu reste irrégulier, tributaire de la concurrence offensive, de choix tactiques et de paramètres physiques encore surveillés de près. À Liverpool, Chiesa n’est ni un titulaire indiscutable, ni un simple remplaçant, mais plutôt un joueur à fort potentiel, dont l’utilisation dépend des équilibres de l’équipe et de l’évolution de la saison.

La suite après cette publicité

Ce climat d’incertitude n’est pas nouveau pour Federico Chiesa depuis son arrivée en Angleterre. Déjà l’été dernier, son avenir semblait suspendu entre des approches concrètes venues de Serie A et des interrogations sur son rôle exact à Liverpool. Écarté du stage estival, proche d’un départ à plusieurs reprises, l’Italien avait finalement choisi de s’accrocher, gagnant progressivement la confiance d’Arne Slot grâce à son professionnalisme et à ses performances. Le technicien néerlandais n’avait d’ailleurs jamais caché son appréciation pour le courage du joueur, soulignant son choix fort de quitter l’Italie pour s’imposer en Premier League. Depuis, chaque mercato ravive les mêmes scenarii : rumeurs persistantes, intérêts multiples et débats internes. À Liverpool, Chiesa vit au rythme de ces spéculations permanentes, sans jamais réellement sortir du radar des clubs italiens.

La suite après cette publicité

Quatre clubs italiens sur le coup

Ce mercato hivernal ne fait donc pas exception. Les rumeurs sont de nouveau nombreuses et la presse italienne évoque avec insistance un possible retour à la Juventus, une information que nous sommes en mesure de confirmer, bien que les négociations ne soient pas encore avancées. Mais la Vieille Dame n’est pas seule sur le dossier. Selon nos informations, l’AS Roma et le Napoli ont également maintenu le profil de Federico Chiesa tout en haut de leur liste. À Naples, Antonio Conte continue de pousser en interne auprès d’Aurelio De Laurentiis pour renforcer un secteur offensif fragilisé. L’avenir de David Neres est incertain, Lorenzo Lucca pourrait plier bagages dès cet hiver et Romelu Lukaku a encore besoin de temps avant de retrouver 100 % de ses capacités après sa blessure. Dans ce contexte, le Napoli cherche activement des solutions offensives capables d’apporter impact et expérience dans la course au titre. La Lazio, de son côté, récemment libérée de ses contraintes sur le marché des transferts et particulièrement active depuis l’ouverture du mercato, tente également de réaliser un coup d’envergure cet hiver.

Malgré cet intérêt soutenu, le camp de Federico Chiesa temporise. D’après nos indiscrétions, le joueur et son entourage savent que son avenir à Liverpool dépend de plusieurs paramètres majeurs : le maintien d’Arne Slot sur le banc, la situation contractuelle et sportive de Mohamed Salah, ainsi que l’évolution de l’infirmerie, dans un contexte où des blessures importantes peuvent redistribuer les cartes à l’image d’Alexander Isak, déjà gravement touché. À cela s’ajoute une donnée essentielle : la sélection italienne. Chiesa garde en tête la possible Coupe du Monde, à condition que l’Italie valide son billet lors des barrages de mars. Conscients de l’importance de ces échéances, Gennaro Gattuso et le joueur tentent chacun de mettre de l’eau dans leur vin afin de construire la meilleure trajectoire possible. Plus que jamais, l’objectif est de prendre les décisions les plus justes, sportivement et humainement, pour écrire la suite de l’histoire de Federico Chiesa, que ce soit à Liverpool ou ailleurs.