Benfica se sépare de Jorge Jesus

Benfica a officialisé ce mardi s'être sépare de son entraîneur portugais Jorge Jesus. Arrivé sur le banc lisboète le 3 août 2020 pour son deuxième mandat (après 2009-2015), le technicien de 67 ans était de plus en plus critiqué dernièrement, surtout après la lourde défaite sur la pelouse du rival Porto en Coupe du Portugal (3-0), en plus d'être à quatre points de retard sur le FCP et le Sporting Lisbonne en championnat.

La suite après cette publicité

«Sport Lisboa e Benfica SAD tient à remercier Jorge Jesus pour tout le travail accompli au cours de l'année et demie écoulée et lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Elle ajoute qu'elle respectera toutes les obligations contractuelles jusqu'à la fin du contrat de travail existant ou jusqu'à ce que Jorge Jesus et son équipe technique prennent un nouvel engagement professionnel. Nélson Veríssimo prend aujourd'hui ses fonctions d'entraîneur de la première équipe de Benfica jusqu'à la fin de la saison», peut-on lire dans le communiqué du club.