OM : Eric Di Meco dézingue Vitinha

Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM avec 32 millions, Vitinha peine pour le moment à s’imposer. L’attaquant portugais n’a pas vraiment rassuré lors de ses entrées. De quoi inquiéter les supporters marseillais qui commencent à se demander si l’ancien attaquant de Braga a le niveau pour la Ligue 1. Et le début de son Euro Espoirs avec le Portugal ne va pas rassurer puisqu’il a été sorti dès la mi-temps du premier match face à la Géorgie.

Au micro de RMC Sport, Eric Di Meco n’a pas été tendre du tout avec l’attaquant. «Sur ce que j’ai vu à l’OM, je ne lui trouve pas une qualité. Le gamin est parti de chez lui, on nous explique que c’est un peu compliqué parce qu’il y a des mecs qui ont du mal à partir de leur pays. […] C’est pour ça qu’il ne faut pas tirer d’enseignements définitifs. Sauf que même en cinq bouts de matchs, tu vois des trucs normalement (…) La somme qui a été mise sur ce garçon est énorme, et il va la traîner. Quand on parle de lui, on met la valeur du transfert en face. Et ça pose problème parce que je n’ai rien vu pour l’instant.»

