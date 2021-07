Barça : la solution pour recruter sans tracas

Le FC Barcelone est dans le dur, poussé contre les cordes par l'organisme de contrôle financier de la Liga, qui lui a imposé un plafond salarial pour le moins contraignant. Résultat des courses, le Barça doit se démener pour dégraisser et négocier des baisses de salaires pour pouvoir inscrire ses recrues et en réaliser d'autres, en plus de valider le nouveau contrat Messi. Mais comme l'indique Sport, il y a une autre solution.

Ainsi, le Barça peut trouver de nouveaux sponsors afin de réduire l'impact de la masse salariale du club. Concrètement, l'intégralité des revenus liés à la signature d'un nouveau ou de nouveaux contrat(s) de sponsoring pourrait être destinée aux salaires des joueurs. Ainsi, les Catalans auraient une marge de manoeuvre supérieure. Ce qui explique notamment le voyage de Joan Laporta en Israël cette semaine.