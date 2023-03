PSG : Lionel Messi est passé à l’action pour forcer son retour au FC Barcelone

De retour en Amérique du Sud pour disputer un match amical avec l’Argentine, mais surtout pour fêter son titre de champion du monde avec les supporters albiceleste, Lionel Messi a reçu une énorme dose d’amour réconfortante. Bientôt de retour à Paris, le numéro 30 du Paris Saint-Germain risque de perdre son sourire au moment de poser le pied en France.

Malgré la volonté du club de la capitale de négocier une prolongation de contrat, Messi n’a jamais semblé épanoui depuis qu’il a rejoint les Rouge et Bleu. À nouveau sifflé par le public du Parc des Princes, l’Argentin n’est clairement plus heureux. Et aujourd’hui, il y a plus de chances de le voir quitter la France que d’y rester.

Messi bel et bien tenté par un retour au Barça

Courtisé par la MLS, qui est prête à lui proposer un contrat totalement inédit, Messi envoie de plus en plus de signaux favorables à un retour au FC Barcelone. Nous vous avions révélé en exclusivité que la Pulga était désormais séduite par un come-back, et ce, malgré ses relations fraîches avec Joan Laporta. Une tendance qui ne cesse de se confirmer.

Hier soir, Catalunya Radio a ainsi affirmé que le joueur a expressément demandé à son père Jorge de se réunir à nouveau avec Laporta en vue d’un retour en Catalogne. Et ce n’est pas tout puisque Messi serait en contact permanent avec Xavi et que l’idée de revoir l’Argentin sous le maillot blaugrana a été validée par le staff technique et l’ensemble du vestiaire catalan. Reste maintenant à savoir si le Barça, englué dans de grosses difficultés financières, pourra trouver la solution pour faire revenir son idole.