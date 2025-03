Les éloges de Nemanja Matic pour Pierre Sage

Le 28 janvier dernier, l’Olympique lyonnais a surpris tout le monde en limogeant son entraîneur, Pierre Sage, et en nommant Paulo Fonseca dans la foulée. Très apprécié de son groupe, le manager de 45 ans était apparu très affecté après la fin brutale de son aventure avec l’OL. Et du côté de ses anciens joueurs, on semble avoir pris beaucoup de plaisir à travailler sous ses ordres. C’est notamment le cas de Nemanja Matic.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le milieu de terrain a donné sa vision de Pierre Sage. Et clairement, le Serbe semble porter une très haute estime à son ex-entraîneur : « Pierre est quelqu’un avec qui tu ne peux pas avoir un problème. C’est quelqu’un de vraiment honnête et un être humain incroyable. Au niveau professionnel, c’est un excellent coach, et j’inclus son staff, ça n’avait rien à envier à ce que j’ai connu dans ma carrière. Ils ont fait du bon boulot et c’était un plaisir car on avait une bonne relation. On a gagné une majorité de matches tous ensemble. Pierre a vraiment commencé sa carrière de coach de la meilleure manière pendant un an avec nous, et les statistiques disent la même chose. […] S’il continue sur ce chemin, le football français aura gagné un grand coach. » Reste désormais à voir où rebondira le Français.