L'OL s'agenouille devant son héros Tino Kadewere !

Un derby version covid-19. Sans supporters et sans ambiance dans les tribunes, la rencontre opposant l'Olympique Lyonnais à l'AS Saint-Etienne, dimanche soir au Groupama Stadium, ne manquait pas de piment. En effet, les deux formations voulaient remporter ce choc pour s'adjuger la suprématie régionale. Et si les Gones, invaincus en championnat depuis le 18 septembre, espéraient poursuivre ainsi, les Verts, eux, souhaitaient mettre un terme à une série de 6 matches sans succès (1 nul puis 5 défaites). Mais cela commençait très mal pour les pensionnaires du Groupama Stadium.

Un doublé dont Kadewere avait rêvé...

Plus entreprenants et séduisants, les Verts, meilleurs dans le jeu, menaient 1 à 0 à la pause grâce à csc d'Anthony Lopes. Dans une impasse, les Gones allaient finalement revenir de loin. A la 57e, Rudi Garcia décidait de procéder à trois changements. Le technicien français sortait notamment Moussa Dembélé, sur le banc lors des quatre derniers matches, et il le remplaçait pas Tino Kadewere. Un élément qui allait disputer son premier derby et qui avait une bonne impression avant. «J’ai rêvé que je marquais deux buts dans le derby», avait-il lancé lors d'un entretien accordé à Téléfoot dimanche matin. Une impression qui était la bonne pour le joueur.

A la 65e, sur une belle combinaison sur coup franc, Memphis trouvait Cornet qui centrait fort devant le but de Moulin où Kadewere suivait et marquait (1-1, 65e). Puis, l'ancien joueur du HAC récidivait à la 74e. Cette fois-ci, il n'avait besoin de personne pour tromper le portier des Verts. Après s'être débarrassé de Camara sur le côté gauche, il s'arrachait, fixait Moukhoudi et envoyait le ballon entre Moulin et le poteau. Un doublé en moins de dix minutes qui donnait de l'air à son équipe (2-1, 74e). Le score ne changeait pas et l'OL, qui s'imposait, pouvait remercier son héros Tino Kadewere.

L'OL s'incline devant son héros

En conférence de presse après le derby, Rudi Garcia a confié à son sujet : «tous ceux qui sont entrés ont apporté. Thiago Mendes a apporté de l'impact au milieu, Lucas Paqueta a amené de la fluidité et de la présence derrière Memphis Depay. Karl (Toko-Ekambi) et Léo (Duybois) faisaient la différence en première mi-temps sur leur côté. Mais en ce moment, il suffit de jouer à gauche pour marquer (sourire). Je suis content pour lui (Kadewere). L'homme est apprécié de tous. Le joueur, on le savait, a vraiment des qualités. Il est assez complet, il a un bon jeu, il a des qualités de finisseur».

Le joueur, lui, était sur un nuage. «Je pense que c'était très bien aujourd'hui. Je suis très content personnellement. C'était un derby et c'était très important pour nous et les supporters. Le plus important est de gagner ces matches-là (...) Je crois vraiment en Dieu. J'ai la foi et je savais que ça allait arriver car j'ai toujours eu le rêve de jouer pour Lyon et c'est arrivé. C'est mieux quand on fait les choses en réalité. Je suis très content. Ce soir, mon rêve est devenu réalité». Un rêve où il se voyait enfiler le costume de héros. «Je suis très content de marquer et de gagner, mais je n'étais pas seul. On est une équipe, on gagne ensemble». Mais tout l'OL lui doit beaucoup ce soir !